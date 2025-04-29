Василевский пропустил 3 шайбы после 22 бросков «Флориды» в 4-м матче серии. Поражение – 11-е в 15 играх в плей-офф за последние 3 года при 88,5% сэйвов
Андрей Василевский пропустил 3 шайбы после 22 бросков «Флориды» в 4-м матче серии.
Вратарь «Тампы» вышел в старте на четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли с «Пантерс» (2:4, 1-3).
Российский вратарь отразил 19 из 22 бросков. Две шайбы из трех он пропустил на 57-й минуте. Четвертую шайбу победители забросили в пустые ворота.
В текущем плей-офф НХЛ у Василевского 1 победа и 3 поражения в 4 играх при 88,4% сэйвов и коэффициенте надежности 2,79.
За последние 3 года у Андрея 4 победы и 11 поражений в 15 играх в плей-офф при 88,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,25.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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