Третьяк о турне «России 25»: «Мы белорусских друзей настолько натренировали, что все матчи идут от ножа. Игроки должны понимать, что написано у них на груди. Россия – это победа»

Владислав Третьяк высоко оценил уровень сборной Беларуси перед турне «России 25».

Команда под руководством Романа Ротенберга проведет пять матчей в Астане, Тольятти и Минске с 1 по 8 мая. Один раз «Россия 25» встретится с Казахстаном, четыре раза – с Беларусью.

– Насколько важен для вас этот тур сборной, что нам ждать от этого турнира?

– Интерес к сборной был, есть и будет всегда. Сборная есть сборная. Стараемся пригласить всех спортсменов, которых хотим увидеть: есть олимпийские чемпионы, есть молодые.

Для нас очень важно, что мы играем, потому что пока на чемпионате мира и Олимпиаде мы не участвуем. Нам очень важно сохранить институт сборной. Все знают, что мы играем в разных городах, это популяризация нашего хоккея.

Конечно, игры непростые, мы настолько наших белорусских друзей натренировали, все игры идут от ножа, это очень здорово. Есть конкуренция.

Пожелал игрокам ставить самые высокие задачи, быть лучшими. Поздравил их, они уже мастера. Желание у них есть, чемпионат закончился для них, но они приехали с хорошим настроением, и все хотят показать, что не зря ему доверили место в сборной.

В каждом городе придут болельщики, будут поддерживать, всякий игрок должен понимать, что у него написано на груди. Россия – это победа, – сказал президент ФХР Владислав Третьяк .

Плотников – капитан «России 25» на майские матчи, сообщил Ротенберг: «Он хорошо играл в НХЛ и в КХЛ, горит хоккеем и хочет побеждать. А какой капитан, такая и команда»