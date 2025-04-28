Роман Ротенберг: «СКА уже подписал нескольких новичков, это серьезные хоккеисты. Блогер, никогда не игравший, может писать что угодно. А мне звонят многие канадцы из КХЛ – наш хоккей может развивать их»
– Будут ли легионеры в составе СКА? Мы видим, что сейчас они вносят большой вклад в игру в плей‑офф КХЛ. Понятно, что СКА будет и дальше привлекать свою молодежь из МХЛ. Но не добавить ли сильных иностранцев?
– Мы всегда готовы делать все ради победы. Некоторые наши ребята уехали в НХЛ. Мы надеемся, что они вернутся. Но я скажу вам так - мы в СКА уже подписали нескольких новых игроков. Фамилии пока называть не буду…
– Иностранцы среди них есть?
– Это серьезные хоккеисты. Мы этично относимся к другим клубам. Увидите анонсы, когда придет время. Это не в нашем стиле, чтобы говорить о чем‑то заранее. Мы спокойно работаем.
Поверьте, многие канадцы, которые играют в КХЛ, сами мне звонят. Потому что они видят тот хоккей, который показывает СКА. Это тот хоккей, который развивает любого игрока.
Вот есть блогер, который никогда не играл в хоккей. Он может что угодно писать в своих телеграм‑каналах. Да и на заборе много что написано. А на самом деле мне звонят игроки из других команд – и они понимают, что хоккей в СКА может развивать их как хоккеистов, как личность.
И командная работа, и труд тренера – это все идет в копилку. Так что у нас уже есть серьезные подписания. Мы готовы. Но при этом вы правы, что мы будем и дальше поднимать в КХЛ наших молодых ребят из «СКА‑1946». Там есть индивидуально очень сильные игроки. Не буду сейчас их хвалить, пусть играют свой полуфинал против «Омских Ястребов».
Мы хотим, чтобы в СКА были самые сильные игроки. И никогда не заглядываем к ним в паспорт. Конечно, будем подключать наших молодых. Мы следим за всеми. Хотим максимально усилить команду. И я уверен на 100 процентов, что командой СКА мы сможем завоевать Кубок Гагарина. Шаг за шагом, мы к этому придем. И можем сделать это не один раз.
В общем, СКА усилится по всем направлениям. У нас получится очень серьезный состав. И все линии на 100 процентов будут готовы побеждать, – сказал главный тренер СКА.
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