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  • Кубок Гагарина. «Трактор» примет минское «Динамо» при 3-1 в серии, московское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом» при 2-2
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Кубок Гагарина. «Трактор» примет минское «Динамо» при 3-1 в серии, московское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом» при 2-2

«Трактор» примет «Динамо» Минск в 5-й игре 2-го раунда Кубка Гагарина.

Московское «Динамо» сыграет дома с «Ак Барсом» в 5-м матче серии.

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты матчей
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