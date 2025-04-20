Кубок Гагарина. «Трактор» примет минское «Динамо» при 3-1 в серии, московское «Динамо» сыграет с «Ак Барсом» при 2-2
«Трактор» примет «Динамо» Минск в 5-й игре 2-го раунда Кубка Гагарина.
Московское «Динамо» сыграет дома с «Ак Барсом» в 5-м матче серии.
Второй раунд
Счет в серии: 3-1
Счет в серии: 2-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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