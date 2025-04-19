Фетисов об Овечкине и патриотизме: «Если Трамп и вся столица США о нашем парне русском говорят, и когда он забил и сказал: «Мы, Россия, наконец-то это сделали», о чем разговор вообще?»

Вячеслав Фетисов высказался о патриотизме Александра Овечкина.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ капитан «Вашингтона » стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки.

– А вам не обидно, что русский парень Саша Овечкин становится вот такой легендой и делает карьеру в американской команде?

– Мне уже не раз задавали вопрос про патриотизм. Здесь как раз патриотизм – самое главное. Если уже Трамп об этом говорит, если в честь нашего парня русского, там какой-то праздник в Вашингтоне, столице США, уже объявили. Если весь город о нашем парне русском говорит, и когда он в конце забил и сказал: «Мы, Россия, наконец-то это сделали», о чем здесь разговор-то вообще?

– Важный момент. Трамп гордится американским игроком. Американцам не столь важно происхождение…

– Нет, он русский парень, который играет в хоккей сегодня в Северной Америке. Да, он 20 лет тому назад подписал контракт, играет достойно, как профессиональный человек, как великий хоккеист. Он там работает. Если бы 20 лет назад кто-то сказал это, наверное, было смешно бы даже это обсуждать.

Понятно, времена меняются, но я считаю, что они настоящие патриоты – и Саша сегодня, и Никита Кучеров , который в третий раз выиграл бомбардирскую гонку, и в прошлом году Сергей Бобровский, который, выиграв Кубок Стэнли , на параде обернулся российским триколором.

Его никто не просил, ему никаких денег никто не сулил за это, а он просто вышел как русский парень, сибиряк из Кемерово. Ну, какие вообще к ним могут быть вопросы? – сказал двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.