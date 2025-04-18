«Надеемся, Россию не допустят, пока продолжается конфликт на Украине». Капитан Латвии Даугавиньш об Олимпиаде
На данный момент нет определенности относительно участия России на олимпийском турнире в 2026 году в Италии.
«Честно говоря, у нас пока не было разговоров на эту тему. Мы ждали объявления групп и известия, что они не будут участвовать.
Пока продолжается конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘), надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр. Если это все же произойдет, это будет очень тяжелое решение.
Думаю, что вопрос участия [сборной Латвии] на Олимпиаде должен решаться на уровне государства. Это решение должны принимать люди выше нас, а не спортсмены», – передает слова Каспарса Даугавиньша Delfi со ссылкой на передачу TV3 «900 секунд».
В ноябре 2024 года Даугавиньш объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько месяцев вернулся в хоккей. Его возвращение связано с желанием выступить на Олимпиаде.
Даугавиньш провел в КХЛ восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».
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