«Надеемся, Россию не допустят, пока продолжается конфликт на Украине». Капитан Латвии Даугавиньш об Олимпиаде

Каспарс Даугавиньш выступил против участия России на Олимпиаде на фоне конфликта.

На данный момент нет определенности относительно участия России на олимпийском турнире в 2026 году в Италии.

«Честно говоря, у нас пока не было разговоров на эту тему. Мы ждали объявления групп и известия, что они не будут участвовать.

Пока продолжается конфликт на Украине (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Спортс’‘), надеемся, что Россию не допустят до Олимпийских игр. Если это все же произойдет, это будет очень тяжелое решение.

Думаю, что вопрос участия [сборной Латвии ] на Олимпиаде должен решаться на уровне государства. Это решение должны принимать люди выше нас, а не спортсмены», – передает слова Каспарса Даугавиньша Delfi со ссылкой на передачу TV3 «900 секунд».

В ноябре 2024 года Даугавиньш объявил о завершении карьеры, однако спустя несколько месяцев вернулся в хоккей. Его возвращение связано с желанием выступить на Олимпиаде.

Даугавиньш провел в КХЛ восемь сезонов, играя за рижское и московское «Динамо», «Торпедо», «Спартак» и «Витязь».