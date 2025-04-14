  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» Минск во 2-м матче серии, «Динамо» Москва против «Ак Барса»
12

Кубок Гагарина. «Трактор» примет «Динамо» Минск во 2-м матче серии, «Динамо» Москва против «Ак Барса»

«Трактор» примет «Динамо» Минск во 2-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Также продолжится серия «Динамо» Москва – «Ак Барс». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoДинамо Москва
logoДинамо Минск
logoКубок Гагарина
logoТрактор
logoКХЛ
результаты матчей
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Гривс – 184-й вратарь, которому Овечкин забил в НХЛ. Голкипер «Коламбуса» пропустил на 2-й минуте, а потом отразил все 29 бросков «Вашингтона»
218 минут назад
Маккиннон пропустил 3 последних матча «Колорадо» и завершил регулярку со 116 очками – будет максимум 2-м в гонке бомбардиров. У Кучерова – 119
1050 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Коламбусу», «Каролина» – «Торонто», «Тампа» забила 7 голов «Баффало», «Филадельфия» уступила «Оттаве»
297сегодня, 04:34
Кожевников о Паремузове после его слов о СКА: «Как раз таких агентов я называю «гашеками» российского разлива. В нормальные клубы их уже не пускают – отсюда истерики»
24сегодня, 04:22
«Виннипег» впервые в истории выиграл регулярку НХЛ. Это 1-й трофей Президента для канадских клубов с 2012 года
7сегодня, 03:30
«Сан-Хосе» проиграл 9 матчей подряд. Клуб вновь занял последнее место в НХЛ и получит лучшие шансы на 1-й номер драфта-2025
8сегодня, 03:18
«Калгари» приблизился к зоне плей-офф на Западе – 92 очка в 80 играх. У «Миннесоты» 95 в 81, у «Сент-Луиса» – 94 в 81
8сегодня, 03:08
Овечкин – 3-я звезда матча с «Коламбусом»: 43-й гол в сезоне, 6 бросков, 4 хита за 17:07
7сегодня, 01:45
Воронков забил «Вашингтону». У форварда «Коламбуса» 22+24 в 71 матче
2сегодня, 01:32Видео
Кучеров вышел на чистое 1-е место в гонке бомбардиров сезона НХЛ, набрав 119-е очко. Отрыв от Маккиннона – 3 балла
66сегодня, 01:20Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ничушкин пропустил последний матч «Колорадо» в регулярке из-за травмы. Клуб победил «Анахайм», сыграв без Маккиннона, Макара, Тэйвса и еще ряда игроков
сегодня, 04:45
Денисенко набрал 1+1 в матче АХЛ с «Рокфордом» и стал 3-й звездой. У него 38 очков в 64 играх в сезоне
2сегодня, 03:58
«Миннесота» и Байум подписали контракт новичка на 3 сезона. Защитник набрал 98 очков в 83 играх за 2 года в NCAA
сегодня, 03:45
Шунин считает, что Овечкина можно ставить в один ряд с Львом Яшиным
9сегодня, 01:57
Губерниев про Никишина: «Готовый хоккеист первой пятерки любой команды НХЛ. Это как с Проворовым: все всем было понятно, кроме тренеров сборной, которые не брали его на ЧМ»
7вчера, 21:45
Андрей Анкудинов: «Хоккейный бог был на стороне «Спартака», но серия закончится в пользу «Салавата», в плане легионерской линии и нападения он поинтереснее»
10вчера, 21:35
У Хуснутдинова ассист в матче с «Питтсбургом». Форвард набрал 2+2 в 17 играх за «Бостон»
1вчера, 21:13
Форвард «Вашингтона» Фрэнк о травме Овечкина: «Когда он вышел и сразу начал забивать в прежнем режиме, я подумал: если он в своем возрасте способен на такое, то что должно быть по силам мне?»
вчера, 20:52
Никишин о своем английском: «Есть, но довольно базовый. Мне интересно попытаться на нем говорить. Попрошу Свечникова перевести, если что»
4вчера, 20:39
Троюродная тетя Овечкина из мордовского села Шокша: «Подумаешь, миллионер. Главное – человек хороший. Что все с ним носятся?! Будто у нас люди хуже! У нас в роду личный конюх Николая II был!»
13вчера, 20:24