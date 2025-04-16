Жена тренера «Салавата» Козлова выложила ролик с неприличными жестами фаната «Спартака»: «10 девочек и 2 ребенка – ваши достойные соперники. Спасибо за теплый прием! Люди, очнитесь, вы же не звери»
15 апреля красно-белые дома обыграли уфимцев (4:2) в третьем матче серии плей-офф и повели 2-1.
Наталья Козлова в сторис опубликовала видео с неприличными жестами со стороны фаната «Спартака», который имитировал оральный секс.
«Спасибо за теплый прием, настоящие мужчины. 10 девочек и 2 ребенка – ваши достойные соперники.
Даже стыдно такое выкладывать, но это только начало игры, и это факт. «Спартак», спасибо за теплый прием! Наши болельщики никогда так не поступят по отношению к вашим женам.
Очень грязное отношение к женам и детям соперников никак не помогает команде, но очень сильно портит имидж команды! Почему во всем мире борются за права женщин, а в нашей стране болельщики могут позволять себе безнаказанно говорить и показывать все что угодно?
Люди, очнитесь, вы же не звери, хотя бы хочется в это верить», – написала жена Виктора Козлова в сторис.
Четвертый матч серии пройдет в Москве 17 апреля.
Изображение: instagram.com/stories/natasha_k25
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