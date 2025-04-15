Демидов стал 3-й звездой дня в НХЛ. Экс-форвард СКА набрал 1+1 в дебютном матче за «Монреаль»

Иван Демидов стал 3-й звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Монреаля » Иван Демидов с 2 (1+1) очками в дебютной игре в лиге против «Чикаго» (3:4 Б). Экс-форвард СКА забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом периоде матча.

Вторая звезда – форвард «Детройта » Лукас Рэймонд с 3 (1+2) очками в матче с «Далласом» (6:4).

Первая звезда – форвард «Юты» Клейтон Келлер с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (7:3).

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