Демидов стал 3-й звездой дня в НХЛ. Экс-форвард СКА набрал 1+1 в дебютном матче за «Монреаль»
Иван Демидов стал 3-й звездой дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Монреаля» Иван Демидов с 2 (1+1) очками в дебютной игре в лиге против «Чикаго» (3:4 Б). Экс-форвард СКА забросил шайбу и сделал результативную передачу в первом периоде матча.
Вторая звезда – форвард «Детройта» Лукас Рэймонд с 3 (1+2) очками в матче с «Далласом» (6:4).
Первая звезда – форвард «Юты» Клейтон Келлер с 3 (2+1) очками в матче с «Нэшвиллом» (7:3).
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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