Демидов дебютирует в НХЛ в матче с «Чикаго». Форвард сыграет в 3-м звене «Монреаля» и во 2-й бригаде большинства
Иван Демидов проведет против «Чикаго» первый матч в НХЛ.
19-летний нападающий сыграет за «Монреаль» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».
На утренней раскатке россиянин тренировался в третьем звене вместе Йоэлем Армией и Алексом Ньюхуком. Иван Демидов также наигрывался во второй спецбригаде большинства.
Главный тренер «Канадиенс» Мартен Сен-Луи отметил, что Демидов также может выйти на лед вместе с Ньюхуком и Патриком Лайне. Этот сценарий зависит от расстановок в зонах атаки и обороны.
Иван Демидов присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА. Форвард выбран канадским клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024.
Матч «Монреаль» – «Чикаго» начнется этой ночью в 02:00 по московскому времени.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эрика Энгельса
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