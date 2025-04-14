Демидов дебютирует в НХЛ в матче с «Чикаго». Форвард сыграет в 3-м звене «Монреаля» и во 2-й бригаде большинства

Иван Демидов проведет против «Чикаго» первый матч в НХЛ.

19-летний нападающий сыграет за «Монреаль » в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго ».

На утренней раскатке россиянин тренировался в третьем звене вместе Йоэлем Армией и Алексом Ньюхуком . Иван Демидов также наигрывался во второй спецбригаде большинства.

Главный тренер «Канадиенс» Мартен Сен-Луи отметил, что Демидов также может выйти на лед вместе с Ньюхуком и Патриком Лайне. Этот сценарий зависит от расстановок в зонах атаки и обороны.

Иван Демидов присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА. Форвард выбран канадским клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024.

Матч «Монреаль» – «Чикаго» начнется этой ночью в 02:00 по московскому времени.