  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов дебютирует в НХЛ в матче с «Чикаго». Форвард сыграет в 3-м звене «Монреаля» и во 2-й бригаде большинства
12

Демидов дебютирует в НХЛ в матче с «Чикаго». Форвард сыграет в 3-м звене «Монреаля» и во 2-й бригаде большинства

Иван Демидов проведет против «Чикаго» первый матч в НХЛ.

19-летний нападающий сыграет за «Монреаль» в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго».

На утренней раскатке россиянин тренировался в третьем звене вместе Йоэлем Армией и Алексом Ньюхуком. Иван Демидов также наигрывался во второй спецбригаде большинства.

Главный тренер «Канадиенс» Мартен Сен-Луи отметил, что Демидов также может выйти на лед вместе с Ньюхуком и Патриком Лайне. Этот сценарий зависит от расстановок в зонах атаки и обороны.

Иван Демидов присоединился к «Монреалю» после сезона в СКА. Форвард выбран канадским клубом под общим 5-м номером на драфте НХЛ-2024.

Матч «Монреаль» – «Чикаго» начнется этой ночью в 02:00 по московскому времени.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Эрика Энгельса
logoЧикаго
logoИван Демидов
logoНХЛ
logoМонреаль
logoЙоэл Армия
logoАлекс Ньюхук
logoПатрик Лайне
logoМартен Сен-Луи
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Панарин о возможном возвращении в Россию: «Хочется детей растить в нашей культуре. Смотрю КХЛ – уровень неплохой. Деньги – не первостепенно»
1711 минут назад
НХЛ опровергла слова Дегтярева о подготовке матчей между Россией и США: «В настоящее время таких планов нет»
3233 минуты назад
Овечкин — новый GOAT! Путь легенды до величайшего достижения в истории НХЛ
34 минуты назад
Два гола «Трактора» отменили в 1-м периоде игры с «Динамо» Минск. После этого белорусы дважды забили
1556 минут назад
Ротенберг останется главным тренером СКА. Вероятность изменений в клубе близка к нулю (Артур Хайруллин)
132сегодня, 14:26
Кубок Гагарина. «Трактор» принимает «Динамо» Минск во 2-м матче серии, «Динамо» Москва против «Ак Барса»
167сегодня, 14:01Live
Медведев о месте для матчей Россия – США: «В Вашингтоне играет Александр Великий, у СКА – самая большая хоккейная арена в мире. Зрителям комфортно, для телесъемки есть все условия»
14сегодня, 13:53
Дегтярев об Овечкине: «Если «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли, то он привезет его в Россию, конечно. Так уже было – Александр приезжал, я держал кубок в руках»
17сегодня, 13:14
Ирина Роднина: «Надо, чтобы не детские сады и церкви были в шаговой доступности, а спортивные объекты – если хотим, чтобы росли здоровые и физически развитые люди»
109сегодня, 13:01
НХЛ. «Флорида» сыграет с «Рейнджерс», «Монреаль» встретится с «Чикаго», «Эдмонтон» примет «Лос-Анджелес»
11сегодня, 12:40
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Москва – «Ак Барс». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
842 минуты назад
Карбери об 1:4 с «Коламбусом»: «Вашингтон» хорошо играл большую часть матча – это позитивный момент. Мы нацелены быть готовыми к первой игре плей-офф»
сегодня, 14:13
Кросби о смерти экс-генменеджера Шеро: «С чего «Питтсбург» начинал и к чему пришел – во многом его заслуга. Мы навсегда благодарны ему»
сегодня, 13:30
Летанг об умершем Шеро: «Рэй следил, чтобы мы стали мужчинами и повзрослели. Он заботился о нас и дал «Питтсбургу» шанс выиграть Кубок Стэнли»
сегодня, 09:51
Кожевников о 5:4 в игре «Спартак» – «Салават»: «Я не бабка-гадалка, ничего не ожидал от второй встречи. Просто надеялся, что команда сможет взять матч»
8сегодня, 08:57
«Эдмонтон» подписал контракт с Леппяненом на год и 975 тысяч долларов. Он установил рекорд финской лиги по очкам за сезон среди защитников – 63 в 60 играх
5сегодня, 07:50
Купер о Кучерове и гонке бомбардиров после 7:4 с «Баффало»: «Он эмоционально отреагировал на гол. Ребята знали, что для него это значит. Приятно видеть, как они заряжаются его эмоциями»
1сегодня, 07:35
Сурин о Радулове: «Александр Валерьевич всегда приносит много эмоций, дает поддержку и подсказ. То, что он добавляет «Локомотиву» на льду, это его хлеб»
6сегодня, 07:15
Демело о победе «Виннипега» в регулярке НХЛ: «Не тот трофей, за которым мы гонимся, но в целом достижение приятное. Это был фантастический год»
6сегодня, 05:55
Ничушкин пропустил последний матч «Колорадо» в регулярке из-за травмы. Клуб победил «Анахайм», сыграв без Маккиннона, Макара, Тэйвса и еще ряда игроков
сегодня, 04:45