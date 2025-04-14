Кожевников о Паремузове после его слов о СКА: «Как раз таких агентов я называю «гашеками» российского разлива. В нормальные клубы их уже не пускают – отсюда истерики»
– На этой неделе этот горе-агент словно болельщик поддался истерии нелюбви к спортивному Санкт-Петербургу, к «Зениту» и СКА, назвав этот клуб КХЛ искусственной структурой.
Честно скажу, вот такие разговоры дилетантов меня всегда раздражают. Это сколько же нужно иметь дури в голове, чтобы называть искусственным клуб, который является самым посещаемым в хоккее России, Европы и, возможно, мира?
Который каждый год воспитывает для нашего хоккея лучших талантов. И который отправляет их в ту же НХЛ в состоянии не полуфабрикатов, а зрелых мастеров – как Мичкова, Демидова и Никишина.
– В чем причина таких резких высказываний?
– Как раз именно таких агентов и комментаторов я называю искусственными структурами, «гашеками» российского разлива, которые паразитируют на нашем хоккее. Как в той же «Ладе», которую Паремузов и Ко в свое время «разбомбили» – до состояния клуба ВХЛ. Видимо, именно такие организации, на которых можно поживиться, для них – натуральные!
А в нормальные клубы КХЛ, которые думают о своем будущем и будущем всего нашего хоккея, этих «гашеков» уже не пускают. Отсюда их истерики, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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