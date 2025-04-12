Агент Паремузов о СКА: «Это искусственная структура в каком-то смысле. Понятно, кому она подчинена, и кто там командует парадом. Результат налицо»

Агент Сергей Паремузов назвал СКА «искусственной структурой».

Клуб из Санкт-Петербурга впервые за 15 лет вылетел из плей-офф Кубка Гагарина уже в первом раунде.

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла московскому «Динамо» (2-4).

– Выступление СКА в плей-офф вас не разочаровало?

– СКА меня никогда не очаровывал, поэтому никакого разочарования нет. Я совершенно не хочу эту команду обсуждать.

Это в каком-то смысле, искусственная структура, и понятно, кому она там подчинена, и кто там командует парадом. И результат налицо, – сказал Паремузов .