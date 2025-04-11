«В бой, Алекс!» Ротенберг прокомментировал пост «Каролины» о Никишине

Роман Ротенберг отреагировал на пост «Каролины» об Александре Никишине.

Сегодня «Харрикейнс» подписали контракт новичка с 23-летним защитником на 2 года.

Пресс-служба «Каролины» опубликовала пост о соглашении с Никишиным . Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эту публикацию.

«В бой, Алекс!» – написал Ротенберг.

Скриншот: instagram.com/canes