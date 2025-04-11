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«В бой, Алекс!» Ротенберг прокомментировал пост «Каролины» о Никишине

Роман Ротенберг отреагировал на пост «Каролины» об Александре Никишине.

Сегодня «Харрикейнс» подписали контракт новичка с 23-летним защитником на 2 года. 

Пресс-служба «Каролины» опубликовала пост о соглашении с Никишиным. Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал эту публикацию. 

«В бой, Алекс!» – написал Ротенберг. 

Скриншот: instagram.com/canes

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть «Каролины»
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