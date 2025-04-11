Евгений Кузнецов: «СКА – топ в мире по условиям. Ротенберг показывал много видео, разбирал с нами моменты – штаб применяет передовые технологии анализа игр»

Евгений Кузнецов поделился впечатлениями об условиях в СКА и работе тренеров.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга и 32-летний форвард расторгли соглашение по обоюдному согласию. До завершения контракта оставалось три года.

– Как вам в СКА по условиям? Сейчас Александр Никишин и Иван Демидов давали интервью «Матч ТВ», в которых сказали, что СКА стоит особняком по инфраструктуре, коммуникациям, организации быта и тренировочного процесса игроков.

– Полностью с ними согласен. СКА, наверное, вообще топ в мире по инфраструктуре и условиям. Здесь для игроков есть все. Поэтому когда я приехал, было очень легко адаптироваться. Очень приятно было тут оказаться. И условия, конечно, на сумасшедшем уровне.

Что касается игр и тренировок, то здесь тренерский штаб применяет передовые технологии видеоанализа и разбора. После каждой игры нам доступно видео всех наших действий на льду. Легко могут скинуть смены хоть на телефон.

Главный тренер Роман Ротенберг показывал много видео, разбирал с нами моменты индивидуально и по игровым звеньям. Мы были в постоянном диалоге, изучали видео «Каролины» в начале сезона, что-то мог рассказать и я, так как приехал именно из этой команды.

На тренировках упражнения подбирались под конкретные задачи, моделировались игровые ситуации. Лично мне было легко все понять и адаптироваться к системе игры, – сказал бывший нападающий СКА.

Кузнецов об уходе из СКА: «Никаких обид ни у меня, ни у клуба. Я не смог играть на том уровне, которого от меня ждали, задачи на сезон не выполнены»