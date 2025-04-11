Депутат Журова про Овечкина в Госдуме: «Прежде ему надо оказаться в России. Он москвич, жители Москвы должны захотеть этого. У депутатов декларации на невыезд за границу – надо ли это Саше?»

Светлана Журова высказалась о том, может ли Александра Овечкин стать депутатом.

«Овечкин в Госдуме? У каждого человека есть способность стать депутатом, но здесь вопрос в желании самого Александра . У депутата Госдумы и его семьи много ограничений.

Александр без головы, понимания и знания не смог бы добиться такого результата, тем более у него еще много благотворительных проектов. Овечкин давно уже общественный деятель. Конечно, возможно, чтобы он стал депутатом, но надо ему захотеть.

Декларации сейчас у всех депутатов Госдумы на невыезд за границу, включая семью, – надо ли это Саше? У Овечкина есть способности, чтобы стать депутатом, но стоит понимать, что в этой сфере много ограничений, которые не каждый себе хочет. У меня, например, как мне кажется, уже пожизненные санкции, а они длятся больше 10 лет.

Нужно понимать, от какого региона Овечкин пойдет в Госдуму. Он москвич, поэтому жители Москвы должны захотеть его видеть. Странно будет ему пойти от другого региона, хотя кто-то, может, ему и предложит.

Но прежде чем Овечкину оказаться в Госдуме, ему надо оказаться в России. Он говорил, что планирует дальше играть, а как он это будет совмещать с Госдумой? Сейчас Госдума не та, которую люди себе фантазируют.

Сейчас невозможно играть, тренироваться, то есть работать, помимо Госдумы. Полноценно играть или заниматься профессиональной деятельностью и быть в Госдуме вообще невозможно. Дума 10 лет и сейчас – две разные Думы в плане дисциплины, порядка и требований к депутату.

Наверняка у Александра могут быть контрактные обязательства, а он не сможет уехать за границу», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.