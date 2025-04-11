Кузнецов о СКА: «Спасибо главному тренеру, «Газпрому», руководству за семейную атмосферу. Хотелось бы извиниться, что не получилось выиграть Кубок. Полные трибуны на каждом матче – кайф»

Евгений Кузнецов извинился за вылет СКА в первом раунде Кубка Гагарина.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга и 32-летний форвард расторгли соглашение по обоюдному согласию. До завершения контракта оставалось три года.

СКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в серии с «Динамо» (2-4).

– В Санкт-Петербурге большая аудитория болельщиков. Есть и своя культура боления. Что можете пожелать преданным фанатам клуба?

– Во-первых, хотелось бы извиниться, что не получилось выиграть Кубок .

Все надеялись, все рассчитывали, фанаты забивали стадионы – чувствовалась поддержка. В Петербурге люди по-особенному уделяют внимание хоккеистам. Нас никто не трогает в городе, мы можем спокойно передвигаться, и в этом, наверное, есть своя фишка.

А так, полные трибуны на каждом матче – это кайф. Это то, ради чего мы выходим на лед. Поэтому болельщикам хотел бы пожелать удачи, здоровья, терпения.

Также хотел бы выразить огромную благодарность всем работникам клуба, всем тем, кто делает «закулисные» дела, это невероятная работа.

Большое спасибо тренерскому штабу, главному тренеру, «Газпрому», всем руководителям за то, какую они создали семейную атмосферу, было очень комфортно здесь находиться.

Поэтому всем большое спасибо! Всем желаю здоровья и удачи! Встретимся на хоккейном льду и будем дальше процветать! – сказал бывший нападающий СКА .