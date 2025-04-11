Кузнецов об уходе из СКА: «Никаких обид ни у меня, ни у клуба. Я не смог играть на том уровне, которого от меня ждали, задачи на сезон не выполнены»

Евгений Кузнецов заявил, что у него нет обид на руководство СКА.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга и 32-летний форвард расторгли соглашение по обоюдному согласию. До завершения контракта оставалось три года.

СКА завершил сезон, проиграв московскому «Динамо» в 1-м раунде Кубка Гагарина (2-4 в серии).

– Прогремела новость о вашем уходе из СКА. В клубе заявили о совместном решении. Почему так получилось?

– Причиной послужило то, что не выполнены задачи, которые были поставлены на сезон. Решили, что так будет правильно и для меня, и для клуба.

Я надеялся на большее, но не смог играть на том уровне, которого от меня ждали. Поэтому мы приняли решение расстаться по обоюдному согласию.

Никаких обид ни у меня, ни у клуба нет. Все по-хорошему, – сказал бывший нападающий СКА.

Удаления, травмы и споры с судьями – это провальный сезон Кузнецова в СКА