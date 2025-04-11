  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Дима Билан: «Фигурное катание без россиян – чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп, без них пресно»
25

Дима Билан: «Фигурное катание без россиян – чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп, без них пресно»

Дима Билан считает, что мировое фигурное катание пресное без россиян.

«Фигурное катание без россиян – чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп. Без них – пресно.

Уверен, что мы вернемся», – сказал певец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
отстранение и возвращение России
logoДима Билан
logoсборная России
музыка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Загорски об отстранении российских фигуристов: «Понимаю, почему ISU принял такое решение. Но я считаю, что на Олимпиаде должны выступать люди со всего мира»
6вчера, 10:34
Плющенко об отстранении россиян: «Надеемся, что наш президент вырулит эту ситуацию и мы вернемся на международную арену, где снова докажем, что мы сильные»
924 апреля, 15:39
Егор Гончаров об отстранении россиян: «Нам с Щербаковой не нужно было искать мотивацию. Для нас это время, чтобы развиваться и взрослеть»
226 марта, 13:50
Главные новости
Ирина Роднина: «Желание посетить страны, где я работала? Надеюсь, буду посещать. Снимут санкции – буду ездить»
3 минуты назад
Медведева о лечении травмы в 2018-м: «Оказалось, что у меня три перелома в нижнем отделе позвоночника и серьезная стадия остеопороза»
6759 минут назад
Медведева о культуре питания в семье: «Я на протяжении многих сезонов скандалила. Открываю холодильник, а там только колбаса, сосиски, пельмени»
41сегодня, 09:20
«Приходишь в церковь и ставишь свечку, чтобы похудеть, а потом тебе стыдно за это». Скопцова о контроле веса в спорте
21сегодня, 09:16
Александр Жулин: «Говорил Загорски: «Если ты не похудеешь хотя бы килограмма на три, я даже не приступлю к работе, потому что на это невозможно смотреть»
6сегодня, 09:04
Загитова сделала МРТ в день выступления в шоу: «У меня брекеты, надо было понять, правильно или неправильно стоит челюсть»
39сегодня, 07:22
Загитова об образах в шоу: «Всегда интересно пробовать что-то новое. Баба-яга? Надо подумать над этой идеей»
28сегодня, 07:13
Мозалев о номере под «Черный бумер»: «Играю роль и гопника, и водилы – все вместе. Это новый опыт, мне нравится, кайфую»
15вчера, 22:44
Даниил Глейхенгауз: «Получаю огромное удовольствие от совместных номеров и с Загитовой, и с Медведевой»
16вчера, 22:30
Даниил Глейхенгауз: «Сейчас ставим не так много программ, раньше было больше. Более штучно подходим к каждой программе»
19вчера, 22:26
Ко всем новостям
Последние новости
Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто – спортивный дух, упорство, уверенность, напор»
5вчера, 20:37
Александр Жулин: «Овечкин – гений и гордость русского хоккея! Думаю, его рекорд продержится очень долго, лет 20-26»
77 апреля, 18:17
Рудковская о благотворительности Овечкина: «Саша помогал закрывать большие сборы, в том числе личными средствами. Для меня это показатель большого сердца»
127 апреля, 15:58
Татьяна Тарасова: «Рекорд для Овечкина – это нормальное состояние. Так живут выдающиеся спортсмены»
46 апреля, 18:36
Ирина Роднина: «В Америке фигура Овечкина уже давно не просто на одном уровне с Гретцки, но и выше»
166 апреля, 06:46
Трусова о беременности: «Первый триместр токсикоз был. Классно было выступать»
134 апреля, 18:16
Стример Мэддисон про Загитову: «Сейчас она выглядит ужасно, как 45-летний бимбо-унитаз. Со мной даже домохозяйки не станут спорить»
244 апреля, 14:15YouTube
Энберт о «Ледниковом периоде»: «Валя Карнавал открылась с новой стороны, показав себя как драматическая актриса и героиня сложных историй»
34 апреля, 07:05
Гущина о турнире на Байкале: «Каталась с удовольствием. Когда поначалу был сильный ветер, мы немного поднапряглись, но потом погода наладилась»
3 апреля, 11:34
София Качушкина: «Предложения о возвращении поступали. Кто знает, что принесет будущее»
32 апреля, 08:15