Дима Билан: «Фигурное катание без россиян – чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп, без них пресно»
Дима Билан считает, что мировое фигурное катание пресное без россиян.
«Фигурное катание без россиян – чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп. Без них – пресно.
Уверен, что мы вернемся», – сказал певец.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
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