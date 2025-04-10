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  • Гретцки – величайший хоккеист в истории по версии Федорова. Овечкин – 2-й, Кросби – 3-й, Ягр – 4-й, Дацюк – 5-й
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Гретцки – величайший хоккеист в истории по версии Федорова. Овечкин – 2-й, Кросби – 3-й, Ягр – 4-й, Дацюк – 5-й

Сергей Федоров назвал пятерку величайших хоккеистов в истории.

– Кого вы считаете величайшими хоккеистами всех времен? Можете назвать свою пятерку лучших?

– На мой взгляд, Уэйн Гретцки – номер один. После него я бы назвал Алекса Овечкина. Затем Сидни Кросби. Четвертый номер – Яромир Ягр.

Пятый номер… Что ж, вопрос открыт. Есть много великих игроков, но я остановлюсь на Павле Дацюке, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший тренер ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RG.org
logoАлександр Овечкин
logoСергей Федоров
logoНХЛ
logoУэйн Гретцки
logoПавел Дацюк
logoПиттсбург
logoЯромир Ягр
logoСидни Кросби
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