Гретцки – величайший хоккеист в истории по версии Федорова. Овечкин – 2-й, Кросби – 3-й, Ягр – 4-й, Дацюк – 5-й

Сергей Федоров назвал пятерку величайших хоккеистов в истории.

– Кого вы считаете величайшими хоккеистами всех времен? Можете назвать свою пятерку лучших?

– На мой взгляд, Уэйн Гретцки – номер один. После него я бы назвал Алекса Овечкина . Затем Сидни Кросби . Четвертый номер – Яромир Ягр .

Пятый номер… Что ж, вопрос открыт. Есть много великих игроков, но я остановлюсь на Павле Дацюке, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший тренер ЦСКА.