Гретцки – величайший хоккеист в истории по версии Федорова. Овечкин – 2-й, Кросби – 3-й, Ягр – 4-й, Дацюк – 5-й
Сергей Федоров назвал пятерку величайших хоккеистов в истории.
– Кого вы считаете величайшими хоккеистами всех времен? Можете назвать свою пятерку лучших?
– На мой взгляд, Уэйн Гретцки – номер один. После него я бы назвал Алекса Овечкина. Затем Сидни Кросби. Четвертый номер – Яромир Ягр.
Пятый номер… Что ж, вопрос открыт. Есть много великих игроков, но я остановлюсь на Павле Дацюке, – сказал трехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший тренер ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RG.org
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