«Я вернулась из Нью-Йорка – и там знают только СКА. В «Вашингтоне» спрашивали про Кузнецова. Я сказала: «Он в СКА». Ротенберг нас не обманул». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о клубе
Зухра Уразбахтина заявил, что в США знают про СКА.
«Могу в защиту Романа Борисовича (Ротенберга – Спортс’‘) сказать. Я сейчас вернулась из Нью-Йорка, побывав на матчах НХЛ.
И когда я там говорила, что работала в «Ак Барсе», «Авангарде» и СКА, к сожалению, из этого списка они знают только СКА, что мне грустно.
Ну смотрите: в «Рейнджерс» Шестеркин и Панарин перешли из СКА, в «Айлендерс» Энтони Деанджело перешел из СКА.
Хорошо, я поехала к «Вашингтону», меня очень многие спросили про Кузнецова, их интересовало: «Где он?» Я сказала: «Он в СКА».
Почему-то они все знают про СКА, вот такое статистическое совпадение. Так что Роман Борисович нас не обманул», – сказала экс-ведущая клубного ТВ СКА Зухра Уразбахтина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
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