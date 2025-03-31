«Я вернулась из Нью-Йорка – и там знают только СКА. В «Вашингтоне» спрашивали про Кузнецова. Я сказала: «Он в СКА». Ротенберг нас не обманул». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о клубе

Зухра Уразбахтина заявил, что в США знают про СКА.

«Могу в защиту Романа Борисовича (Ротенберга – Спортс’‘) сказать. Я сейчас вернулась из Нью-Йорка, побывав на матчах НХЛ .

И когда я там говорила, что работала в «Ак Барсе », «Авангарде » и СКА, к сожалению, из этого списка они знают только СКА, что мне грустно.

Ну смотрите: в «Рейнджерс » Шестеркин и Панарин перешли из СКА, в «Айлендерс» Энтони Деанджело перешел из СКА.

Хорошо, я поехала к «Вашингтону», меня очень многие спросили про Кузнецова, их интересовало: «Где он?» Я сказала: «Он в СКА».

Почему-то они все знают про СКА, вот такое статистическое совпадение. Так что Роман Борисович нас не обманул», – сказала экс-ведущая клубного ТВ СКА Зухра Уразбахтина.