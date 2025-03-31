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  • «Я вернулась из Нью-Йорка – и там знают только СКА. В «Вашингтоне» спрашивали про Кузнецова. Я сказала: «Он в СКА». Ротенберг нас не обманул». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о клубе
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«Я вернулась из Нью-Йорка – и там знают только СКА. В «Вашингтоне» спрашивали про Кузнецова. Я сказала: «Он в СКА». Ротенберг нас не обманул». Экс-ведущая СКА ТВ Зухра о клубе

Зухра Уразбахтина заявил, что в США знают про СКА.

«Могу в защиту Романа Борисовича (Ротенберга – Спортс’‘) сказать. Я сейчас вернулась из Нью-Йорка, побывав на матчах НХЛ.

И когда я там говорила, что работала в «Ак Барсе», «Авангарде» и СКА, к сожалению, из этого списка они знают только СКА, что мне грустно.

Ну смотрите: в «Рейнджерс» Шестеркин и Панарин перешли из СКА, в «Айлендерс» Энтони Деанджело перешел из СКА.

Хорошо, я поехала к «Вашингтону», меня очень многие спросили про Кузнецова, их интересовало: «Где он?» Я сказала: «Он в СКА».

Почему-то они все знают про СКА, вот такое статистическое совпадение. Так что Роман Борисович нас не обманул», – сказала экс-ведущая клубного ТВ СКА Зухра Уразбахтина.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoЗухра Уразбахтина
logoРейнджерс
logoАртемий Панарин
logoРоман Ротенберг
logoНХЛ
logoСКА
logoЭнтони Деанджело
logoИгорь Шестеркин
logoЕвгений Кузнецов
logoАк Барс
logoАвангард
logoКХЛ
logoВашингтон
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