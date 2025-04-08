Игорь Рабинер: «СКА – это непрекращающееся веселье. Спасибо директору цирка за то, что не дает заскучать!»

Игорь Рабинер отреагировал на уход Евгения Кузнецова из СКА.

Сегодня стало известно , что 32-летний нападающий расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано на 4 года, один из которых истек.

«СКА – это непрекращающееся веселье. Спасибо директору цирка за то, что не дает заскучать!» – написал журналист «Спорт-Экспресса » Игорь Рабинер.

Напомним, команда Романа Ротенберга завершила сезон, проиграв московскому «Динамо» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.