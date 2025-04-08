Игорь Рабинер: «СКА – это непрекращающееся веселье. Спасибо директору цирка за то, что не дает заскучать!»
Игорь Рабинер отреагировал на уход Евгения Кузнецова из СКА.
Сегодня стало известно, что 32-летний нападающий расторг контракт с петербургским клубом по обоюдному согласию. Соглашение было рассчитано на 4 года, один из которых истек.
«СКА – это непрекращающееся веселье. Спасибо директору цирка за то, что не дает заскучать!» – написал журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
Напомним, команда Романа Ротенберга завершила сезон, проиграв московскому «Динамо» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости