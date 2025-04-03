Фридзон о Ротенберге: «Рад, что он умеет играть в баскетбол, попадает, но его стезя – хоккей. У него там хорошо получается, развивает СКА»

Виталий Фридзон оценил баскетбольные навыки Романа Ротенберга.

«Я видел, как он забрасывал мячи, подписан на него. Я рад, что он умеет играть в баскетбол, попадает, но его стезя – это хоккей. У него там все хорошо получается, развивает СКА .

Больше, чем о Ротенберге , ни о ком не говорят в российском хоккее», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги Виталий Фридзон.

Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо под песню «Золотые купола» группы «Бутырка»: «Плей-офф 25»