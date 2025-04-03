Фридзон о Ротенберге: «Рад, что он умеет играть в баскетбол, попадает, но его стезя – хоккей. У него там хорошо получается, развивает СКА»
Виталий Фридзон оценил баскетбольные навыки Романа Ротенберга.
«Я видел, как он забрасывал мячи, подписан на него. Я рад, что он умеет играть в баскетбол, попадает, но его стезя – это хоккей. У него там все хорошо получается, развивает СКА.
Больше, чем о Ротенберге, ни о ком не говорят в российском хоккее», – сказал бронзовый призер Олимпиады-2012, чемпион Евролиги Виталий Фридзон.
Ротенберг показал, как забрасывает мяч в баскетбольное кольцо под песню «Золотые купола» группы «Бутырка»: «Плей-офф 25»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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