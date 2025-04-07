Мама Овечкина о журналистах: «Что они все к сыну пристали? Вам зарплату без него не платят? Я его учила: «Не надо давать интервью, сегодня хорошо пишут, а завтра так обольют грязью, что не отмоешься!»

Татьяна Овечкина недовольна вниманием журналистов к Александру.

Капитан «Вашингтона » отличился в матче с «Айлендерс» (1:4) и побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатах лиги – 895 против 894.

— Дома вы говорите о том, что надо было побить этот рекорд Гретцки?

— Вообще нет. Честно говоря, с этим рекордом уже все достали. Играть не дают парню!

Как только Саша приехал в НХЛ , не было ни дня, чтобы про него кто-то не написал. И когда начинали звонить журналисты, я говорила: «Саш, ну сколько же можно? Скажи им: ребята, хватит звонить мне в конце концов, нельзя же так? Ведь в НХЛ входят 30 команд, и в каждой есть русские игроки».

Что они все к моему сыну пристали? Вам зарплату без него не платят? А они отвечают: «Да, не платят, просят писать только про Сашу».

Я сына учила: «Не надо давать эти интервью. Сегодня они хорошо пишут, а завтра так обольют грязью, что не отмоешься!»

На что сын отвечал: «Мам, успокойся! Я даже не читаю все это. Но людям надо зарабатывать деньги. И пускай зарабатывают!»

Вот такая логика. Но сколько «доброжелателей» у Саши... противно даже становится. Совесть имели бы так писать! Парень старается, работает, играет. Нет, надо обязательно его уколоть, что-то испортить, – рассказала мама хоккеиста.