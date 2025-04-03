Болельщики «Металлурга» скандировали «пидорас» и показывали средние пальцы игрокам «Авангарда» после победы
Болельщики «Металлурга» грубо вели себя после матча с «Авангардом».
Команда под руководством Андрея Разина обыграла омский клуб в 5-м матче первого раунда Кубка Гагарина (3:1, 2-3 в серии).
После матча болельщики «Металлурга» скандировали слово «пидорас». Кроме того, фанаты «Магнитки» освистали омичей и показывали средние пальцы в адрес игроков «Авангарда», сообщает телеграм-канал «НППО. Хоккейный город».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
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