«Овечкин – император!» Мостовой о том, можно ли назвать Александра царем хоккея
«Мы будем чествовать Александра и его рекорд, как главное спортивное событие этого года. Нужно продумать вопрос, как мы будем встречать героя на родине, в России. Чтобы это событие не прошло незамеченным.
Федерации хоккея и Министерству спорта нужно внимательно отнестись к этому событию. Это важное событие для всего спортивного сообщества России. Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей.
Можно ли назвать Овечкина царем хоккея? Он – император! Но, конечно, хочется послушать мнение людей, которые всю жизнь в хоккее, особенно Гретцки», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
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