1

«Овечкин – император!» Мостовой о том, можно ли назвать Александра царем хоккея

Александр Мостовой назвал Александра Овечкина императором хоккея.

«Мы будем чествовать Александра и его рекорд, как главное спортивное событие этого года. Нужно продумать вопрос, как мы будем встречать героя на родине, в России. Чтобы это событие не прошло незамеченным.

Федерации хоккея и Министерству спорта нужно внимательно отнестись к этому событию. Это важное событие для всего спортивного сообщества России. Все захотят поучаствовать в этом масштабном мероприятии, которым мы отметим вклад Александра Овечкина в наш хоккей.

Можно ли назвать Овечкина царем хоккея? Он – император! Но, конечно, хочется послушать мнение людей, которые всю жизнь в хоккее, особенно Гретцки», – сказал бывший полузащитник сборной России по футболу.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (892), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
logoВашингтон
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoНХЛ
logoКХЛ
рекорды
logoСпорт-Экспресс
logoФХР
Министерство спорта России
logoУэйн Гретцки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Предложил бы Трампу сделать стодолларовую купюру с Овечкиным. Вряд ли кто-то приблизится к таким цифрам, его рекорд будет вечным». Терещенко о форварде «Вашингтона»
19сегодня, 13:43
Монсон об Овечкине: «Думаю, в Вашингтоне, столице США, установят памятник этому русскому герою перед стадионом. Он станет величайшим хоккеистом всех времен, настоящая икона»
8сегодня, 12:09
Кожевникова об Овечкине: «Величайший хоккеист современности. Трамп восхищается им, как и наш президент, а с Путиным Саша очень дружен и возглавлял его команду»
20сегодня, 11:58
Кожевников о погоне Овечкина за Гретцки: «Держу пальцы крестиком, чтобы получилось. Для «Вашингтона» это будет не очень: сейчас бы майки и клюшки расхватали, а тут всего 3 шайбы – и история закончится»
14сегодня, 10:59
Главные новости
«Металлург» – «Авангард». 2:0 – Коробкин и Козлов забили в 1-м периоде. Онлайн-трансляция
615 минут назадLive
Торторелла сказал Йорку «переподпишешься в «Филадельфии» – я тебя похороню» после ошибки в матче с «Торонто». Защитник ответил: «Я здесь пробуду дольше, чем ты»
118 минут назад
Агент Ливо опроверг новость о намерении хоккеиста стать депутатом в России: «Будем судиться с источником, возможно. С этого дня Джош не будет общаться с российскими СМИ»
527 минут назад
Кубок Гагарина. «Автомобилист» принимает «Ак Барс», «Металлург» играет с «Авангардом», ЦСКА встретится с «Динамо» Минск, «Спартак» против «Северстали»
14947 минут назадLive
«Предложил бы Трампу сделать стодолларовую купюру с Овечкиным. Вряд ли кто-то приблизится к таким цифрам, его рекорд будет вечным». Терещенко о форварде «Вашингтона»
19сегодня, 13:43
НХЛ. «Тампа» сыграет с «Оттавой», «Питтсбург» в гостях у «Сент-Луиса», «Монреаль» против «Бостона», «Коламбус» примет «Колорадо»
6сегодня, 13:38
Фридзон о Ротенберге: «Рад, что он умеет играть в баскетбол, попадает, но его стезя – хоккей. У него там хорошо получается, развивает СКА»
32сегодня, 12:22
Монсон об Овечкине: «Думаю, в Вашингтоне, столице США, установят памятник этому русскому герою перед стадионом. Он станет величайшим хоккеистом всех времен, настоящая икона»
8сегодня, 12:09
Кожевникова об Овечкине: «Величайший хоккеист современности. Трамп восхищается им, как и наш президент, а с Путиным Саша очень дружен и возглавлял его команду»
20сегодня, 11:58
Каменский об отмене шайбы СКА в овертайме: «Есть правила, их надо придерживаться. Кто болеет за «Динамо», будут согласны с арбитрами, те, кто за армейцев – против»
21сегодня, 11:36
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Минск – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
8 минут назад
Сегин вернулся на лед после травмы бедра, полученной в декабре. Форвард «Далласа» пока работает в бесконтактном режиме
сегодня, 13:02
«Лада» продлила контракты с Кугрышевым и Калабушкиным. Форвард будет получать 25 млн рублей в год, защитник – около 15 млн
1сегодня, 12:39
«Калгари» подписал контракт новичка с Суниевым. 20-летний форвард набрал 20+18 в NCAA и стал 2-м бомбардиром команды Массачусетского университета
3сегодня, 09:45
Вратарь «Вашингтона» Томпсон не доиграл матч против «Каролины» из-за травмы. Он отразил 9 из 12 бросков
4сегодня, 08:20
Овечкин об 1:5 от «Каролины»: «Знали, что игра будет тяжелой и пройдет на высоких скоростях. Во 2-м периоде поняли, что нужно делать, но забили только один гол, к сожалению»
1сегодня, 07:59
Ничушкин набрал 31-е очко в сезоне НХЛ. У него передача, 4 броска и «плюс 1» за 23:27 против «Чикаго»
сегодня, 05:19
Бобровский провел 750-й матч в НХЛ – третий показатель среди действующих голкиперов. Больше сыграли только Куик и Флери
2сегодня, 03:30
«Вашингтон» проиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Карбери пропустила 23 шайбы на отрезке
11сегодня, 02:16
«Эдмонтон» подписал бывшего форварда «Амура» Томашека на год и 1,2 млн долларов. Он с 57 очками стал лучшим бомбардиром регулярки в Швеции
4сегодня, 01:35