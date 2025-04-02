Акользин о поражении от «Динамо»: «СКА не надо было отвечать на провокации. Один толчок – и они валятся, это некрасиво, не по‑мужски»
Петербургский клуб потерпел поражение в матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 4:5 ОТ (1-3 в серии).
– Был гол в овертайме [в ворота «Динамо»]?
– Если шайба пересекла ленточку, то, наверное, был. Остальное – на усмотрение судей. Нас это не надломило. Еще могли забить. Судьба злодейка, так сложилась.
– Насколько тяжело было, когда не реализовали буллит?
– Моменты были. Не надо об этом думать, а играть дальше, стараться забить и выиграть, но у нас это не получилось.
Нам было некуда деваться, сняли вратаря, забили гол. Все голы были такие «мусорные». В овертайме не хватило, может быть, гола, который не засчитали. Наверное, эмоции захлестывали.
Не надо было отвечать на их провокации. Один толчок – и они валятся, это некрасиво, не по‑мужски. Но это их проблемы. Мы смотрим, как мы играем, и в следующей игре будем настраиваться на победу, – сказал форвард СКА Павел Акользин.
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