СКА проиграл «Динамо» 8 из 10 матчей в этом сезоне – 5 в регулярке и 3 в Кубке Гагарина

СКА проиграл «Динамо» 8 из 10 матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга потерпела поражение в 4-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (4:5 ОТ, 1-3 в серии).

В 1-м матче серии СКА уступил со счетом 1:3, во 2-м – 1:2 ОТ, в 3-м петербуржцы были сильнее – 5:3.

В регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ «Динамо » обыграло СКА в 5 из 6 матчей. Все победы были одержаны в основное время.

У петербургского клуба в регулярном чемпионате была одна победа над командой тренера Алексея Кудашова – 1 февраля в гостях (4:3 ОТ).