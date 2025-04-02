Козлов о 2-2 в серии с «Сибирью»: «Господь не дает трудности просто так, нужно пройти через этот нервоз. «Салават» два матча забивал в большинстве, это сыграло с нами злую шутку»
Уфимский клуб потерпел поражение в выездном матче первого раунда Кубка Гагарина со счетом 1:2 (2-2 в серии).
– Плохо сыграли первые два периода. Практически без шайбы, робко. Третий период нам в зачет – завелись и контролировали шайбу. В принципе я знал, что не будет легко. Это плей‑офф, плюс «Сибирь» боевитая команда. Работаем и готовимся к следующему матчу.
Нам не хватает целостности игры на протяжении всех трех периодов. Давно не видел таких игр, чтобы мы играли так робко, боялись. Этого не должно быть.
– Откуда эта робость и боязнь?
– Это давление. Все понимали важность матча. Где‑то мы упустили эту нить игры, где нужно работать и уверенно работать, бороться. Но опять же, у нас опытные ребята. Мы уже проходили через это.
– Вы знали, что не будет легко, а глядя на игру ваших легионеров создалось впечатление, что они не очень понимали, что такое плей‑офф.
– Думаю, два матча в Уфе, когда мы забивали в большинстве, сыграли с нами злую шутку. Чтобы побеждать в плей‑офф, надо забивать пять на пять. Без численного преимущества.
– Нет ли опасений, что у игроков, которые в прошлые годы оступались вместе с «Салаватом» в плей‑офф, сейчас начнутся нервоз и воспоминания?
– Мы все должны пройти через этот нервоз и все воспоминания. Это жизнь, и она никогда не бывает простой и легкой. Всегда возникают трудности.
Но просто так трудности Господь нам не дает. Все нам дается для чего‑то, – сказал Виктор Козлов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий