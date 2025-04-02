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Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Трактор», «Сибирь» сыграет с «Салаватом», «Локомотив» в гостях у «Торпедо», СКА против «Динамо» Москва

«Адмирал» примет «Трактор» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

«Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» – с «Локомотивом», СКА будет противостоять московскому «Динамо». 

Кубок Гагарина

Первый раунд

Счет в серии: 2-1

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 1-2

Счет в серии: 0-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoДинамо Москва
logoТрактор
logoСКА
logoСалават Юлаев
logoАдмирал
logoЛокомотив
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
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