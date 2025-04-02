Кубок Гагарина. «Адмирал» примет «Трактор», «Сибирь» сыграет с «Салаватом», «Локомотив» в гостях у «Торпедо», СКА против «Динамо» Москва
«Адмирал» примет «Трактор» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
«Сибирь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» – с «Локомотивом», СКА будет противостоять московскому «Динамо».
Первый раунд
Счет в серии: 2-1
Счет в серии: 1-2
Счет в серии: 1-2
Счет в серии: 0-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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