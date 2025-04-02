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  • Фетисов о том, что Касаткина представляет Австралию: «Это неблагодарность. Ни о морали, ни о других качествах говорить не приходится. Про нее надо забыть и больше не вспоминать»
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Фетисов о том, что Касаткина представляет Австралию: «Это неблагодарность. Ни о морали, ни о других качествах говорить не приходится. Про нее надо забыть и больше не вспоминать»

Вячеслав Фетисов оценил решение Дарьи Касаткиной сменить спортивное гражданство.

12-я ракетка мира Касаткина объявила о смене спортивного гражданства с российского на австралийское.

«Это ее выбор, пусть она с ним живет. Это неблагодарность. Судя по всему, ни о морали, ни о каких-то других качествах говорить не приходится.

Считаю, что про нее надо забыть и больше не вспоминать», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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