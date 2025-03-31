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  • Акинфеев о коротких розыгрышах: «Сказал Николичу, что какие-то моменты не буду делать. Мне проще выбить, чтобы ЦСКА не получил гол. Я советской закалки»
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Акинфеев о коротких розыгрышах: «Сказал Николичу, что какие-то моменты не буду делать. Мне проще выбить, чтобы ЦСКА не получил гол. Я советской закалки»

Игорь Акинфеев заявил, что не любит разыгрывать мяч у своих ворот.

«Сейчас используют короткие розыгрыши и получают кучу голов в свои ворота, но продолжают это делать. Это мировой тренд. Но я не могу себе это объяснить – проще увидеть игрока в зоне и направить мяч в ту зону длинной передачей.

Когда Марко Николич пришел в ЦСКА, я честно ему сказал, что какие-то моменты не буду делать. Если надо на пятаке разыгрывать – нет, мне проще выбить, чтобы мы не получили гол. Я той советской закалки, из 90-х.

Ну не могу я это терпеть. Есть моменты, когда мы хорошо расставились, можем разыграть и выйти. Тогда мы молодцы. Но если пропустим гол, то мы не молодцы. Да и опять – в чью сторону посмотрят после этого?» – сказал голкипер ЦСКА в интервью Вячеславу Фетисову на канале «Звезда».

Акинфеев о пенальти: «Это лотерея, везение в большинстве случаев. Ты можешь 499 отбить на тренировке, а один важный в игре не отобьешь»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: страница телерадиокомпании «Звезда» во ВКонтакте
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