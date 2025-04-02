Депутат Журова про отказ НХЛ аккредитовывать журналистов из России: «Недружественный поступок, осуждаю. Думала, лига станет более открытой после договоренности Путина и Трампа»

Светлана Журова отреагировала на отказ НХЛ аккредитовывать журналистов из России.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ запретила аккредитовывать русских журналистов на матчи «Кэпиталс» в апреле.

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894). Ему нужно забросить 4 шайбы, чтобы побить рекорд. «Кэпиталс» проведут еще 8 матчей в регулярке-2024/25.

«Похоже, американцы хотят быть единственными, кто будет рассказывать о рекорде Овечкина с места событий.

Я думала, что НХЛ станет более открытой лигой, особенно после договоренности Путина и Трампа о матче между КХЛ и НХЛ. Но Национальная хоккейная лига повела себя очень странно, отказав российским журналистам в аккредитации на матчи Овечкина.

Это недружественный и неправильный поступок. Честно скажу, мне не нравится такое решение НХЛ, осуждаю», – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.