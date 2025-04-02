Губерниев о погоне Овечкина за Гретцки: «Англосаксы будут 100% чинить козни в защите против него. От них можем ожидать подлянки, что они не позволят рекорд побить»

Дмитрий Губерниев заявил, что в НХЛ Александру Овечкину будут «чинить козни».

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Сможет ли Овечкин в этом сезоне побить рекорд?

– Скорее, сможет, нам этого хотелось бы, но это спорт. Если он не побьет в этом сезоне, представляете, с каким томительным ожиданием весь мир будет ждать следующего сезона!

Мне кажется, с точки зрения капитализации НХЛ, лиге выгодно, чтобы Овечкин в этом сезоне не побил рекорд. Поскольку это спорт, все что угодно может быть.

Но там же тоже соперники не лыком шиты. Там в защите против Овечкина англосаксы, думаю, будут 100% чинить ему козни. От англосаксов можем ожидать подлянки, что они не позволят Овечкину рекорд побить.

– Что сейчас важнее: рекорд или Кубок Стэнли?

– Важнее всего мир на планете Земля и погода в доме. А что касается рекорда или Кубка Стэнли, мне кажется, что здесь два в одном – все прекрасно для Александра. Думаю, что он как командный боец, как спортсмен, естественно, хочет выиграть еще один титул. Если он его возьмет, то голы появятся, очередные рекорды и так далее, – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .