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Дмитрий Сычев: «Овечкин, Роналду – величайшие люди, делом все доказали. Нам повезло жить в одно время с ними»

Дмитрий Сычев назвал Роналду и Овечкина величайшими людьми.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (891), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Юрий Семин сказал, что у него утро начинается с обновления интернет-страниц, забил ли Овечкин. Как начинается ваше утро? Следите ли вы так пристально?

– У меня утро начинается в офисе «Иртыша». Если интернет работает, то я обновляю что-то, а так у меня бумаги.

Конечно, все следят за Александром Великим. С Денисом Казанским и Андреем Николишиным мусолим эту тему постоянно в личных беседах.

Я, например, смотрю все вырезки: у меня стоят уведомления на все телеграм-каналы, YouTube-каналы. Смотрю: забил или не забил.

Мне кажется, мы настолько близки к истории. Это будет огромный и яркий момент для нашего хоккея. Мы должны быть горды, что живем с таким великим современником.

В одном ряду есть Роналду, Овечкин. Это просто величайшие люди, которые делом все доказали. Нам повезло жить в одно время с ними, – сказал бывший футболист сборной России, президент «Иртыша» Дмитрий Сычев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАлександр Овечкин
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