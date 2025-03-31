Кудашов о жалобе Ротенберга: «Да ради бога. Пускай посмотрит записи. Уил ставит бутылку в ячейку, и вылетает крышка. Я-то здесь при чем?»
СКА одержал победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо» (5:3, 1-2 в серии).
После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал судейский комитет разобраться с действиями Кудашова.
– Роман Ротенберг во флэш-интервью сказал, что намерен пожаловаться на вас в судейский комитет, потому что вы бросили бутылку на лед. Опасаетесь этого?
– Да ради бога. Пускай посмотрит записи. Джордан Уил ставит бутылку в ячейку, и вылетает крышка. Я-то здесь при чем?
Кстати, вот тот случай, который сколько-то лет назад у меня был с «Локомотивом», там приблизительно было то же самое. Но там я ее бросил на пол, а она вылетела на лед.
Там я бросал. А тут он передо мной сидел, а я просто стоял. Сейчас современные технологии. Думаю, что можно посмотреть и увидеть, что было, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Ротенберг о Кудашове: «Он постоянно кидает бутылку на лед. Хочу обратиться в судейский комитет. Пусть разберутся»
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