Кудашов о жалобе Ротенберга: «Да ради бога. Пускай посмотрит записи. Уил ставит бутылку в ячейку, и вылетает крышка. Я-то здесь при чем?»

Алексей Кудашов отреагировал на слова Романа Ротенберга о брошенной бутылке.

СКА одержал победу в 3-й игре серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ с «Динамо » (5:3, 1-2 в серии).

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг призвал судейский комитет разобраться с действиями Кудашова.

– Роман Ротенберг во флэш-интервью сказал, что намерен пожаловаться на вас в судейский комитет, потому что вы бросили бутылку на лед. Опасаетесь этого?

– Да ради бога. Пускай посмотрит записи. Джордан Уил ставит бутылку в ячейку, и вылетает крышка. Я-то здесь при чем?

Кстати, вот тот случай, который сколько-то лет назад у меня был с «Локомотивом », там приблизительно было то же самое. Но там я ее бросил на пол, а она вылетела на лед.

Там я бросал. А тут он передо мной сидел, а я просто стоял. Сейчас современные технологии. Думаю, что можно посмотреть и увидеть, что было, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .

Ротенберг о Кудашове: «Он постоянно кидает бутылку на лед. Хочу обратиться в судейский комитет. Пусть разберутся»