Фетисов об американской команде в КХЛ: «Почему нет? Ни у кого спрашивать разрешение теперь не надо. Нужно понять, какого уровня игроков пригласить, чтобы клуб успешно стартовал»
Вячеслав Фетисов не исключил появление американского клуба в КХЛ.
Ранее стало известно, что в КХЛ может появиться американский клуб: «Этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя».
«Я не исключаю того, что американский клуб может появиться в КХЛ.
У нас ведь были команды в лиге, которые собирались из легионеров и выступали под чьим‑то флагом. Они были составлены из хоккеистов низших лиг, но играли достаточно хорошо.
Любой формат интересен. А почему нет? Если эта идея будет поддержана лигой. Тем более ни у кого спрашивать разрешение теперь не надо.
Хоккейные арены у нас есть. Набрать команду можно.
И нужно понять, какого уровня игроков пригласить для того, чтобы такой клуб успешно стартовал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости