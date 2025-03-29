Фетисов об американской команде в КХЛ: «Почему нет? Ни у кого спрашивать разрешение теперь не надо. Нужно понять, какого уровня игроков пригласить, чтобы клуб успешно стартовал»

Вячеслав Фетисов не исключил появление американского клуба в КХЛ.

Ранее стало известно , что в КХЛ может появиться американский клуб: «Этот вариант в лиге не обсуждается. Но исключать его нельзя».

«Я не исключаю того, что американский клуб может появиться в КХЛ.

У нас ведь были команды в лиге, которые собирались из легионеров и выступали под чьим‑то флагом. Они были составлены из хоккеистов низших лиг, но играли достаточно хорошо.

Любой формат интересен. А почему нет? Если эта идея будет поддержана лигой. Тем более ни у кого спрашивать разрешение теперь не надо.

Хоккейные арены у нас есть. Набрать команду можно.

И нужно понять, какого уровня игроков пригласить для того, чтобы такой клуб успешно стартовал», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов .