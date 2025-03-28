Воробьев о том, что Долженков несколько раз ударил клюшкой Тирни: «Это плей-офф, эмоции. Хоккей – контактный вид спорта. Можно в теннис играть через сетку»
Минское «Динамо» победило клуб из Москвы со счетом 5:3 и ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина.
На 60-й минуте игры форвард ЦСКА Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего Криса Тирни во время вбрасывания. По итогам эпизода он получил 5+20.
– Думаю, что мы заслуживали большего, хорошая игра с нашей стороны, соперник здорово реализовал свои моменты. Серия идет до четырех побед, готовимся дальше.
– Вы говорили, что довольны игрой. Вновь ситуация, что ЦСКА не удерживает преимущество. С чем вы это связываете?
– Мы хорошо играли, ничего страшного, работаем.
– Как бы вы прокомментировали эпизод в самом конце: большая грязь от Кирилла Долженкова, три удара клюшкой?
– Это плей‑офф, эмоции. Хоккей – это контактный вид спорта. Можно в теннис играть через сетку. Я сам играл в хоккей, знаю, как это работает.
– По силовым приемам ЦСКА перебил «Динамо». В дальнейшем команда будет действовать так же?
– Да. Контактный вид спорта.
– Чего ожидать от команды в Москве?
– Чтобы на одну больше забивали, чем Минск.
– В составе было четыре изменения, это реакция на результат первого матча или так и планировалось?
– И то, и другое, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
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