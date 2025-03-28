Илья Воробьев считает, что ЦСКА хорошо играл во 2-м матче плей-офф.

Минское «Динамо» победило клуб из Москвы со счетом 5:3 и ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина.

На 60-й минуте игры форвард ЦСКА Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего Криса Тирни во время вбрасывания. По итогам эпизода он получил 5+20 .

– Думаю, что мы заслуживали большего, хорошая игра с нашей стороны, соперник здорово реализовал свои моменты. Серия идет до четырех побед, готовимся дальше.

– Вы говорили, что довольны игрой. Вновь ситуация, что ЦСКА не удерживает преимущество. С чем вы это связываете?

– Мы хорошо играли, ничего страшного, работаем.

– Как бы вы прокомментировали эпизод в самом конце: большая грязь от Кирилла Долженкова, три удара клюшкой?

– Это плей‑офф, эмоции. Хоккей – это контактный вид спорта. Можно в теннис играть через сетку. Я сам играл в хоккей, знаю, как это работает.

– По силовым приемам ЦСКА перебил «Динамо». В дальнейшем команда будет действовать так же?

– Да. Контактный вид спорта.

– Чего ожидать от команды в Москве?

– Чтобы на одну больше забивали, чем Минск.

– В составе было четыре изменения, это реакция на результат первого матча или так и планировалось?

– И то, и другое, – сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.