ЦСКА проиграл «Динамо» Минск – 3:5. Команда Квартальнова ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина

ЦСКА проиграл «Динамо» Минск в матче плей-офф КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова победила во 2-м матче 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 5:3.

Счет в серии стал 2-0 в пользу клуба Фонбет Чемпионата КХЛ из Минска.

В составе «Динамо » шайбы забросили Вадим Мороз , Вадим Шипачев , Виталий Пинчук , Роман Горбунов и Джош Брук.

Авторами голов ЦСКА стали Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.

Следующая игра состоится 30 марта в Москве.