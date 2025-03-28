ЦСКА проиграл «Динамо» Минск – 3:5. Команда Квартальнова ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина
ЦСКА проиграл «Динамо» Минск в матче плей-офф КХЛ.
Команда тренера Дмитрия Квартальнова победила во 2-м матче 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 5:3.
Счет в серии стал 2-0 в пользу клуба Фонбет Чемпионата КХЛ из Минска.
В составе «Динамо» шайбы забросили Вадим Мороз, Вадим Шипачев, Виталий Пинчук, Роман Горбунов и Джош Брук.
Авторами голов ЦСКА стали Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.
Следующая игра состоится 30 марта в Москве.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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