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ЦСКА проиграл «Динамо» Минск – 3:5. Команда Квартальнова ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина

ЦСКА проиграл «Динамо» Минск в матче плей-офф КХЛ.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова победила во 2-м матче 1-го раунда Кубка Гагарина со счетом 5:3.

Счет в серии стал 2-0 в пользу клуба Фонбет Чемпионата КХЛ из Минска.

В составе «Динамо» шайбы забросили Вадим МорозВадим ШипачевВиталий Пинчук, Роман Горбунов и Джош Брук.

Авторами голов ЦСКА стали Владислав Провольнев, Дмитрий Саморуков и Прохор Полтапов.

Следующая игра состоится 30 марта в Москве.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoЦСКА
logoИлья Воробьев
logoВладислав Провольнев
logoДмитрий Квартальнов
logoДжош Брук
logoКХЛ
logoПрохор Полтапов
logoДмитрий Саморуков
logoДинамо Минск
logoВиталий Пинчук
logoВадим Шипачев
logoРоман Горбунов
logoКубок Гагарина
logoВадим Мороз
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