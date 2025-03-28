Долженков из ЦСКА несколько раз ударил Тирни клюшкой на вбрасывании в конце матча с минским «Динамо». Форвард получил 5+20
Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой игрока «Динамо» Минск.
Минское «Динамо» победило ЦСКА (3:5) и ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина.
На 60-й минуте игры форвард клуба из Москвы Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего Криса Тирни во время вбрасывания. После этого на льду началась потасовка. Тирни упал на лед.
По итогам эпизода Долженков был удален на 5+20 минут за удар клюшкой.
Изображение: khl.ru
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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