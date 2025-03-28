  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Долженков из ЦСКА несколько раз ударил Тирни клюшкой на вбрасывании в конце матча с минским «Динамо». Форвард получил 5+20
Фото
67

Долженков из ЦСКА несколько раз ударил Тирни клюшкой на вбрасывании в конце матча с минским «Динамо». Форвард получил 5+20

Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой игрока «Динамо» Минск.

Минское «Динамо» победило ЦСКА (3:5) и ведет 2-0 в серии Кубка Гагарина.

На 60-й минуте игры форвард клуба из Москвы Кирилл Долженков несколько раз ударил клюшкой нападающего Криса Тирни во время вбрасывания. После этого на льду началась потасовка. Тирни упал на лед.

По итогам эпизода Долженков был удален на 5+20 минут за удар клюшкой.

Изображение: khl.ru

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
logoДинамо Минск
logoКубок Гагарина
logoКХЛ
logoЦСКА
logoКирилл Долженков
logoКрис Тирни
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Бобровский – 2-я звезда матча против «Юты». Вратарь «Флориды» отразил 13 из 14 бросков, одержав 31-ю победу в сезоне
116 минут назад
«Коламбус» обыграл «Ванкувер» (7:6 Б), проигрывая 0:3 и 3:5 по ходу матча. Марченко забил 27-й гол в сезоне – у него 65 очков в 68 играх
16 минут назад
НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Анахайма», «Коламбус» и «Ванкувер» сыграли 7:6, «Каролина» обыграла «Монреаль»
5034 минуты назадLive
Квартальнов о реакции игроков на провокации ЦСКА: «Здорово, что ребята мало удаляются. Дисциплина – ключ к хорошей игре. Если нахватать удалений, будет проблематично»
2вчера, 21:54
Разин о 3:2 от «Авангарда»: «Хорошая серия, мужская. Хоккей очень быстрый. По движению мы переиграли соперника, но у нас не шорт-трек. Пока фарт не на нашей стороне, но его надо заслужить»
9вчера, 21:43
Жамнов про удаления в игре с «Северсталью»: «Эмоции перехлестывают. Все мы люди, карать за это не собираюсь»
вчера, 21:25
Воробьев – белорусским журналистам на вопрос о доверии руководства ЦСКА: «Хорошо, что вы болеете за свою команду, пытаетесь цеплять, чтобы провоцировать меня. Молодцы. Спасибо»
26вчера, 21:11
Андрей Разин: «Заставляем команду играть в быстрый хоккей. Тот же Ливо, если взять его в «Металлург», не факт, что сможет так играть. Я бы хотел, чтобы Маккиннон с Макдэвидом подъехали»
13вчера, 20:52
Квартальнов о том, что Долженков несколько раз ударил клюшкой Тирни: «Это печально. Просто, блин, печально. Такие вещи без команды не делаются»
23вчера, 20:39
Ги Буше после 3:2 с «Металлургом»: «Мы не увидим танцы на льду, это жесткая битва. Ожидал большого количества удалений, так и в Северной Америке проходит плей-офф»
1вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Свечников забил 19-й гол в сезоне – в пустые ворота «Монреаля». Форвард «Каролины» набрал 44 очка в 64 матчах
336 минут назадВидео
Свечников сыграет за «Каролину» против «Монреаля». Форвард пропустил 7 игр из-за травмы
вчера, 21:59
Козырев о 2:4 от «Спартака»: «У нас были шансы спасти матч и выйти вперед. Но не хватило реализации и удачи»
вчера, 21:29
Квартальнов о голе Пинчука без броска: «Сошла – не сошла. Можем гадать. Для меня важно, что он забил. Давайте я скажу, что так и задумано»
вчера, 21:17
«Нам не жалко, в Омске воды много». «Авангард» о Камалове, выпившем из бутылки Серебрякова
4вчера, 20:59
Шуми Бабаев: «Методы работы Тортореллы устаревшие, отставка не стала неожиданностью. У Замулы были неплохие отношения с ним. Тренер в него верил, но немного неправильно использовал»
2вчера, 18:59
Заварухин о новом губернаторе Свердловской области: «Контактов пока не было, но знаю, что он любит хоккей, здорово относится к «Автомобилисту»
1вчера, 18:50
Бабаев о Бурдасове: «Оразбаев был очень доволен, как Антон проявил себя. Пока предложение от «Барыса» на столе, но надо понимать, какая будет ситуация в клубе»
6вчера, 16:59
Максим Рыбин: «ЦСКА может вылететь в 1-м раунде. Им будет очень тяжело. Не понимаю, чем они могут удивить соперника»
4вчера, 15:51
Дементьев о СКА: «Когда они начнут реализовывать свои моменты, это будет команда, которую сложно остановить»
8вчера, 15:15