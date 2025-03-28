«Металлург» уступил «Авангарду» – 2:3. Ткачев забросил в овертайме, команда Буше повела 2-0 после выездных игр
«Металлург» уступил «Авангарду» во втором матче серии Кубка Гагарина.
Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Гостям удалось вырвать победу во второй раз подряд. Основное время завершилось со счетом 2:2, в овертайме победную шайбу забросил Владимир Ткачев.
В первом матче команда тренера Ги Буше одержала победу со счетом 4:1.
Счет в серии: 0-2
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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