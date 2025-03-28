«Металлург» уступил «Авангарду» – 2:3. Ткачев забросил в овертайме, команда Буше повела 2-0 после выездных игр

«Металлург» уступил «Авангарду» во втором матче серии Кубка Гагарина.

Спортс’’ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Гостям удалось вырвать победу во второй раз подряд. Основное время завершилось со счетом 2:2, в овертайме победную шайбу забросил Владимир Ткачев.

В первом матче команда тренера Ги Буше одержала победу со счетом 4:1.

Счет в серии: 0-2

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Календарь Кубка Гагарина

Статистика Кубка Гагарина

Кто выиграет Кубок Гагарина? Прогноз авторов Спортса’’