Кубок Гагарина. «Металлург» против «Авангарда», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Спартак» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Минск примет ЦСКА
«Металлург» примет «Авангард» во 2-м матче серии 1-го раунда Кубка Гагарина-2025.
Также сегодня «Автомобилист» примет «Ак Барс», «Спартак» сыграет с «Северсталью», ЦСКА проведет гостевой матч с «Динамо» Минск.
Первый раунд
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 0-1
Счет в серии: 1-0
Счет в серии: 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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