Кузнецов об 1:3 от «Динамо»: «СКА спокойно отреагировал на поражение. Я не забил и не отдал, не успел набрать форму. Нужно терпеть, работать и ждать»

Евгений Кузнецов оценил поражение СКА от «Динамо» (1:3) в Кубке Гагарина.

– Не знаю, сложно говорить. Эмоции… Нужно реализовать большинство. Игра была проиграна большинством.

– Почему не получилось в большинстве? Не хватает Никишина?

– Тяжело говорить. Были хорошие моменты. Саши не хватает, но есть ребята, которые могут исполнять.

– Успели набрать форму?

– Если не забил и не отдал, значит, не успел. Нужно терпеть, работать и ждать.

– Поражение может задать тон серии?

– Хочется выиграть каждую игру, но иногда не получается. Самое главное, что картинка была хорошая, нужно подправить большинство. Спокойно отреагировали на поражение, – сказал форвард СКА .