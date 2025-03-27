Кузнецов об 1:3 от «Динамо»: «СКА спокойно отреагировал на поражение. Я не забил и не отдал, не успел набрать форму. Нужно терпеть, работать и ждать»
Евгений Кузнецов оценил поражение СКА от «Динамо» (1:3) в Кубке Гагарина.
– Не знаю, сложно говорить. Эмоции… Нужно реализовать большинство. Игра была проиграна большинством.
– Почему не получилось в большинстве? Не хватает Никишина?
– Тяжело говорить. Были хорошие моменты. Саши не хватает, но есть ребята, которые могут исполнять.
– Успели набрать форму?
– Если не забил и не отдал, значит, не успел. Нужно терпеть, работать и ждать.
– Поражение может задать тон серии?
– Хочется выиграть каждую игру, но иногда не получается. Самое главное, что картинка была хорошая, нужно подправить большинство. Спокойно отреагировали на поражение, – сказал форвард СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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