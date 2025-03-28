НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Миннесоте», «Баффало» победил «Питтсбург», «Тампа» забила 8 голов «Юте», «Эдмонтон» пропустил 6 шайб от «Сиэтла»
«Вашингтон» проиграл «Миннесоте» (2:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Питтсбург» потерпел поражение от «Баффало» (3:7), «Тампа» разгромила «Юту» (8:0), «Филадельфия» победила «Монреаль» (6:4), «Эдмонтон» был разгромлен «Сиэтлом» (1:6), «Сан-Хосе» одолел «Торонто» (6:5 Б).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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