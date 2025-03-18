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Овечкин о рекорде Гретцки: «В «Вашингтоне» не говорят об этом, я концентрируюсь на других вещах. Посмотрим, что произойдет»

Александр Овечкин заявил, что не думает о рекорде Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

Капитану «Вашингтона» осталось забросить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Вы все ближе к рекорду. Какие настроения в команде?

– Ничего не изменилось. Мы не говорим о погоне за Гретцки – об этом говорите вы, ребята.

– Как часто вы думаете о рекорде, когда мы не спрашиваем об этом? Думаете ли вы об этом вообще?

– Нет, я концентрируюсь на других вещах. Завтра мы будем играть против хорошей команды, которая борется за плей-офф, так что сосредоточимся на этом.

– Раз уж мы заговорили о рекорде – у вас почти 1000 голов в карьере, есть ли среди них те, что выделяются?

– Все шайбы запоминающиеся. Каждый гол было непросто забить, так что невозможно выбрать какой-то один.

– Вы храните шайбы после забитых голов?

– Да, я добавляю их в свой музей.

– Обращался ли к вам Уэйн Гретцки?

– Да, мы разговаривали пару раз.

– Было бы здорово побить рекорд в этом сезоне и не растягивать это на следующий?

– Как я уже сказал, мы концентрируемся на каждом следующем матче. Посмотрим, что произойдет, – сказал форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин.

Кузнецов о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «В этом сезоне, думаю. В следующей игре он забьет восемь голов»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: RMNB
logoУэйн Гретцки
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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