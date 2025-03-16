Кузнецов о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «В этом сезоне, думаю. В следующей игре он забьет восемь голов»

Евгений Кузнецов считает, что рекорд Уэйна Гретцки падет в этом сезоне.

Форварду «Вашингтона» Александру Овечкину осталось забить семь шайб, чтобы догнать Гретцки (894) по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Как думаете, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки?

– Думаю, в этом сезоне. В следующей игре Овечкин забьет восемь голов – сказал смеясь нападающий СКА.