Василевский о 5-м шатауте в сезоне: «Командная работа. Регулярка – это взлеты и падения, 82-матчевая подготовка к плей-офф, по сути»

Андрей Василевский отметил вклад команды в свои успехи.

Вратарь «Тампы » сделал 5-й шатаут в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0).

«Регулярка — это взлеты и падения. По сути, это 82-матчевая подготовка к плей-офф.

Мы хотим быть уверенными в себе. Наше общее стремление хорошо играть в защите очень помогает мне улучшить показатели.

Это командная работа. Ни один вратарь в этой лиге не может добиться успеха без хорошей команды», – сказал вратарь «Лайтнинг».