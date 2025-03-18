Василевский о 5-м шатауте в сезоне: «Командная работа. Регулярка – это взлеты и падения, 82-матчевая подготовка к плей-офф, по сути»
Андрей Василевский отметил вклад команды в свои успехи.
Вратарь «Тампы» сделал 5-й шатаут в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (2:0).
«Регулярка — это взлеты и падения. По сути, это 82-матчевая подготовка к плей-офф.
Мы хотим быть уверенными в себе. Наше общее стремление хорошо играть в защите очень помогает мне улучшить показатели.
Это командная работа. Ни один вратарь в этой лиге не может добиться успеха без хорошей команды», – сказал вратарь «Лайтнинг».
Опубликовал: Александр Балабанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости