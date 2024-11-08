Василевский стал 2-й звездой матча с «Филадельфией», отразив 30 бросков из 31. В серии буллитов он пропустил 2 из 2
Андрей Василевский стал 2-й звездой матча с «Филадельфией» (1:2 Б).
Вратарь «Тампы» отразил 30 из 31 броска «Флайерс» в основное и дополнительное время.
В серии буллитов из 2 раундов российский вратарь пропустил дважды – после бросков Трэвиса Конекны и Оуэна Типпета.
Поражение стало для россиянина третьим подряд. В сезоне у него 6 побед в 12 играх при 91,0% сэйвов и коэффициенте надежности 2,43.
За карьеру в лиге в рамках регулярок – 299 побед в 489 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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