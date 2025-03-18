Чинахов против «Нью-Джерси»: 6-й подряд матч без очков, 6 бросков, 5 хитов и «минус 1» за 14:31

Егор Чинахов остался без очков в 6 матчах подряд.

Форвард «Коламбуса» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (1:2).

На счету 24-летнего россиянина 14 очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 7». Серия игр без очков продлилась до 6 матчей («минус 9» на отрезке)

Сегодня Егор (14:31, 0:49 – в большинстве, полезность «минус 1») отметился 6 бросками в створ и 5 силовыми приемами, став лидером команды по обоим показателям. Также он допустил 1 потерю.