«Никогда не хотел тренировать бросок с неудобной руки, но жизнь заставила». Ротенберг выложил видео со своими голами с тренировки
Роман Ротенберг выложил видео, где он забивает с неудобной руки на тренировках.
Главный тренер СКА опубликовал ролик, где он совершает броски с неудобной руки и забивает голы на тренировках.
«Никогда не хотел тренировать бросок с неудобной [руки], но жизнь заставила», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг выложил видео своего лакросс-гола в джерси «Красная машина»: «Только честный труд»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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