«Никогда не хотел тренировать бросок с неудобной руки, но жизнь заставила». Ротенберг выложил видео со своими голами с тренировки

Роман Ротенберг выложил видео, где он забивает с неудобной руки на тренировках.

Главный тренер СКА опубликовал ролик, где он совершает броски с неудобной руки и забивает голы на тренировках.

«Никогда не хотел тренировать бросок с неудобной [руки], но жизнь заставила», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Ротенберг выложил видео своего лакросс-гола в джерси «Красная машина»: «Только честный труд»