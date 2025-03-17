Экс-форвард «Йокерита» и сборной Финляндии Анттила завершил карьеру. Его «Кярпят» не вышел в плей-офф

Бывший капитан сборной Финляндии Марко Анттила завершил карьеру.

Игровая карьера хоккеиста завершилась в субботу, когда «Кярпят » проиграл ХИФК (1:2) и не попал в плей-офф. Ранее Анттила объявил, что завершит карьеру после этого сезона.

После матча 39-летний нападающий «Кярпят» Марко Анттила поблагодарил болельщиков.

«Концовка была жестокой. Было ужасно уходить с площадки.

Это была отличная поездка, я завел много замечательных друзей», – сказал Анттила.

Вместе со сборной Финляндии нападающий выиграл ЧМ в 2019 и 2022 годах. В 2022-м Анттила стал обладателем золотых медалей Олимпиады.

В Континентальной хоккейной лиге он выступал за новокузнецкий «Металлург» и «Йокерит».